Семи метровую трубу разрезали на две части.Длина одной части 2целых пять восьмых метра. Найди длину другой части длины.

Математика

Семи метровую трубу разрезали на две части.Длина одной части 2целых пять восьмых метра. Найди длину другой части длины.

Автор: Гость