Семи метровую трубу разрезали на две части.Длина одной части 2целых пять восьмых метра. Найди длину другой части длины.
Математика
Семи метровую трубу разрезали на две части.Длина одной части 2целых пять восьмых метра. Найди длину другой части длины.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Переведём 7 метров в дробь - 7/1. 7/1 - 2целые 5/8 (переводим вторую дробь) = 7/1 - 21/8 (приводим к общему знаменателю) = 56/8 - 21/8 = 35/8 = 4целые 3/8. Ответ: 4целые 3/8.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
основанием прямого параллелепипеда служит ромб со стороной 4 и углом 60 .большая диагональ параллелепипеда образует с плоскостью угол 45 найдите пл...
Математика
В классе 30 учеников,в диктанте Петя сделал 14 ошибок,это больше,чем какой-либо другой ученик класса.Покажите,что хотябы 3 ученика сделали одинаков...
Математика
Модель телебашни состоит из двух блоков. Нижний блок на 130см короче верхнего.Какова высота верхнего и нижнего блоков,если высота башни 4 м70см.
Математика
Из двух городов,расстояние между которыми 140км,выехали одновременно навстречу два автобуса,один со скоростью 40 км/ч, а второй-30 км/ч. Определи,ч...