чему равен угол между биссектрисами смежных углов?
Математика
чему равен угол между биссектрисами смежных углов?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
90 градусов,так,как смежные углы в сумме равны 180 градусам,а биссектрисы разбивают углы точно пополам.
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