на путь из А в В пешеод тратит 35 мин.На обратный путь.увеличив скорость на о.6 км/ч он затратит всего 30 мин.Найдите расстояние между А и В

Гость: Гость:

пусть расстояние между пунктами А и В равно х км, тогда скорость на пути из А в В равна х\35 км\мин а из В в А х\30 км\мин 0.6 км\час=0.6\60 км\мин=0.01 км\мин по условию задачи составляем уравнение х\30-х\35=0.01 (7-6)\(30*7)х=0.01 х=210*0.01=2.1 ответ: 2.1 км