дви однакови провидни кулькы из зарядом -1,5*10-7 и 2,5*10-7Кл торкнулися,и розийшлися. Яки заряды отрымалы кулькы писля взаэмодии и чому розийшлися?
Физика
дви однакови провидни кулькы из зарядом -1,5*10-7 и 2,5*10-7Кл торкнулися,и розийшлися. Яки заряды отрымалы кулькы писля взаэмодии и чому розийшлися?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
кульки отримали однаковий заряд по модулю, а розійшлися, бо матимуть однаковий заряд. q=(q1+q2)/2 q=(-1,5*10-7+2,5*10-7)/2=0,5*10-7
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