дви однакови провидни кулькы из зарядом -1,5*10-7 и 2,5*10-7Кл торкнулися,и розийшлися. Яки заряды отрымалы кулькы писля взаэмодии и чому розийшлися?

Физика

дви однакови провидни кулькы из зарядом -1,5*10-7 и 2,5*10-7Кл торкнулися,и розийшлися. Яки заряды отрымалы кулькы писля взаэмодии и чому розийшлися?

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