мальчик налил ёмкость объёмом 200см3,кипятком на три четверти и долил стакан холодной воды.определить,какая установилась температура воды,если температура холодной воды 20
Физика
мальчик налил ёмкость объёмом 200см3,кипятком на три четверти и долил стакан холодной воды.определить,какая установилась температура воды,если температура холодной воды 20
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Q1=cm1(t-t1) Q2-cm2(t2-t) Q1=Q2 cm1(t2-t)=cm2(t-t1) m1t2+m2t1=m2t+m1t t=(m1t2+m2t1)|(m2+m1) t1=20 t2=100 m1=150г m2=200г
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