мальчик налил ёмкость объёмом 200см3,кипятком на три четверти и долил стакан холодной воды.определить,какая установилась температура воды,если температура холодной воды 20

Физика

мальчик налил ёмкость объёмом 200см3,кипятком на три четверти и долил стакан холодной воды.определить,какая установилась температура воды,если температура холодной воды 20

Автор: Гость