В трёх шкафах 2640 книг.В первом и втором шкафах 1710 книг,а во втором и третьем 1820 книг. Сколько книг в каждом шкафу?
Математика
В трёх шкафах 2640 книг.В первом и втором шкафах 1710 книг,а во втором и третьем 1820 книг. Сколько книг в каждом шкафу?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2640-1710=930-книг в третьем 2640-1820=820-книг в первом 2640-(930+820)=2640-1750=890-книг во втором
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