В трёх шкафах 2640 книг.В первом и втором шкафах 1710 книг,а во втором и третьем 1820 книг. Сколько книг в каждом шкафу?

Математика

В трёх шкафах 2640 книг.В первом и втором шкафах 1710 книг,а во втором и третьем 1820 книг. Сколько книг в каждом шкафу?

Автор: Гость