гусь тяжелее утки на 2 кг , но легче щенка на 3 кг . на сколько кг утка легче щенка ?

Математика

гусь тяжелее утки на 2 кг , но легче щенка на 3 кг . на сколько кг утка легче щенка ?

Автор: Гость