гусь тяжелее утки на 2 кг , но легче щенка на 3 кг . на сколько кг утка легче щенка ?

Математика
гусь тяжелее утки на 2 кг , но легче щенка на 3 кг . на сколько кг утка легче щенка ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2+3=5 (кг) утка легче щенка на 5 кг
Гость:
гусь-х+2 утка-х щенок-(х+2)+3                    3х=6                х=2 ______________________ гусь-2+2=4 утка-2 щенок-(2+2)+3=7 7-2=5 ответ:на 5 кг утка легче шенка
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