Какое количество информации несёт сообщение:"Встреча назначена на сентябрь".
Экономика
Какое количество информации несёт сообщение:"Встреча назначена на сентябрь".
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х = log₂ N; х = log₂ 12 бит.
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