число 342786 значение разрядов стотысячные,дес.тысяч. тысячи сотни дес. един.
Математика
число 342786 значение разрядов стотысячные,дес.тысяч. тысячи сотни дес. един.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
342786=300000сот тысяч=40000дес тыс=2000ед тыс=700сот=80дес=6ед
Гость:
300000+40000+2000+700+80+6
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