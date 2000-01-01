число 342786 значение разрядов стотысячные,дес.тысяч. тысячи сотни дес. един.

Математика
число 342786 значение разрядов стотысячные,дес.тысяч. тысячи сотни дес. един.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
342786=300000сот тысяч=40000дес тыс=2000ед тыс=700сот=80дес=6ед
Гость:
300000+40000+2000+700+80+6
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
2. Запишите значение скорости света в стандартном виде с точностью: а) в четыре значащие цифры; б) в две значащие цифры.
Ответить
Физика
дви однакови провидни кулькы из зарядом -1,5*10-7 и 2,5*10-7Кл торкнулися,и розийшлися. Яки заряды отрымалы кулькы писля взаэмодии и чому розийшлися?
Ответить
Математика
гусь тяжелее утки на 2 кг , но легче щенка на 3 кг . на сколько кг утка легче щенка ?
Ответить
Математика
В трёх шкафах 2640 книг.В первом и втором шкафах 1710 книг,а во втором и третьем 1820 книг. Сколько книг в каждом шкафу?
Ответить
Физика
мальчик налил ёмкость объёмом 200см3,кипятком на три четверти и долил стакан холодной воды.определить,какая установилась температура воды,если темп...
Ответить