В одном бидоне было 22 л молока, а во втором меньше . Когда из первого перелили во второй 7 л, то в обоих бидонах молока стало поровну. Сколько литров молока было во втором бидоне первоначально?
Математика
В одном бидоне было 22 л молока, а во втором меньше . Когда из первого перелили во второй 7 л, то в обоих бидонах молока стало поровну. Сколько литров молока было во втором бидоне первоначально?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)22-7=15л стало в двух бидонах.значит 2)15-7=8л было во втором бидоне первоначально.
Гость:
22 - 7 = 15 л молока в обоих бидонах 15 - 7 = 8 л молока было в первом бидоне
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