В одном бидоне было 22 л молока, а во втором меньше . Когда из первого перелили во второй 7 л, то в обоих бидонах молока стало поровну. Сколько литров молока было во втором бидоне первоначально?

Математика

В одном бидоне было 22 л молока, а во втором меньше . Когда из первого перелили во второй 7 л, то в обоих бидонах молока стало поровну. Сколько литров молока было во втором бидоне первоначально?

Автор: Гость