Первый вагон поезда прошёл мимо наблюдателя, стоящего на платформе, за 1 с а второй за 1,5 с. длина вагона 12 м . найти ускорение поезда и его скорость в начале наблюдения. движение поезда считайте равноускоренным.

Физика
Первый вагон поезда прошёл мимо наблюдателя, стоящего на платформе, за 1 с а второй за 1,5 с. длина вагона 12 м . найти ускорение поезда и его скорость в начале наблюдения. движение поезда считайте равноускоренным.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
a=Delta(V)/ Delta(t)     Delta(V)=6-12=-6m/c       Delta(t)=1.5-1=0.5c    a=-6/0.5=-12
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