Первый вагон поезда прошёл мимо наблюдателя, стоящего на платформе, за 1 с а второй за 1,5 с. длина вагона 12 м . найти ускорение поезда и его скорость в начале наблюдения. движение поезда считайте равноускоренным.

Физика

Первый вагон поезда прошёл мимо наблюдателя, стоящего на платформе, за 1 с а второй за 1,5 с. длина вагона 12 м . найти ускорение поезда и его скорость в начале наблюдения. движение поезда считайте равноускоренным.

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