Первый вагон поезда прошёл мимо наблюдателя, стоящего на платформе, за 1 с а второй за 1,5 с. длина вагона 12 м . найти ускорение поезда и его скорость в начале наблюдения. движение поезда считайте равноускоренным.
Физика
Первый вагон поезда прошёл мимо наблюдателя, стоящего на платформе, за 1 с а второй за 1,5 с. длина вагона 12 м . найти ускорение поезда и его скорость в начале наблюдения. движение поезда считайте равноускоренным.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
a=Delta(V)/ Delta(t) Delta(V)=6-12=-6m/c Delta(t)=1.5-1=0.5c a=-6/0.5=-12
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Вертолет пролетел на юг в горизонтальном полете 12 км, затем свернул строго на восток и пролетел еще 16 км. Сделайте чертеж, найдите путь и перемещ...
Физика
2. Запишите значение скорости света в стандартном виде с точностью: а) в четыре значащие цифры; б) в две значащие цифры.