Упростите выражение: 6y-(2y-(4y-(2-y)))
Алгебра
Упростите выражение: 6y-(2y-(4y-(2-y)))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6у-(2у-(4у-(2-у)))= 6у-(2у-(4у-2+у))= 6у-(2у-4у+2-у)=6у-2у+4у-2+у=9у-2 вот это оканчательный ответ: 9у-2 знаки меняются изза того, что перед скобками имеется отрицательный знак)))
Гость:
раскрываем скобки 6у-2у+4у-2+у=9у -2
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