Упростите выражение: 6y-(2y-(4y-(2-y)))

Гость: Гость:

6у-(2у-(4у-(2-у)))= 6у-(2у-(4у-2+у))= 6у-(2у-4у+2-у)=6у-2у+4у-2+у=9у-2 вот это оканчательный ответ: 9у-2 знаки меняются изза того, что перед скобками имеется отрицательный знак)))