Напишите казку про птахив ( 10 речень )
Музыка
Напишите казку про птахив ( 10 речень )
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жили дід і баба. Були у них лише кури, але бабуся мріяла про різних 10 птахів. Одного разу дід вийшов на двір і побачив чудасію, на подвірї сиділо 10 пташок. Він одразу покликав бабусю, вона вибігла і побачивши те дуже зраділа. Вона їм дала їсти і птахи промовили до неї: "За твою доброту ми виконаємо одне бажання".А бабуся відповіла їм ,що нічого їй не потрібно, лише 10 птахів. вони це бажання виконали і відтоді баба жила дуже щасливо. Ось і казочці кінець, а хто слухав молодець.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
средний рост всех учеников некоторого класса равен 150 см. средний рост всех мальчиков этого класса равен155см , а средний рост всех девочек равен1...
Математика
В одном бидоне было 22 л молока, а во втором меньше . Когда из первого перелили во второй 7 л, то в обоих бидонах молока стало поровну. Сколько лит...
Физика
Первый вагон поезда прошёл мимо наблюдателя, стоящего на платформе, за 1 с а второй за 1,5 с. длина вагона 12 м . найти ускорение поезда и его скор...