Напишите казку про птахив ( 10 речень )

Гость: Гость:

Жили дід і баба. Були у них лише кури, але бабуся мріяла про різних 10 птахів. Одного разу дід вийшов на двір і побачив чудасію, на подвірї сиділо 10 пташок. Він одразу покликав бабусю, вона вибігла і побачивши те дуже зраділа. Вона їм дала їсти і птахи промовили до неї: "За твою доброту ми виконаємо одне бажання".А бабуся відповіла їм ,що нічого їй не потрібно, лише 10 птахів. вони це бажання виконали і відтоді баба жила дуже щасливо. Ось і казочці кінець, а хто слухав молодець.