В трьох кошиках 56 кг яблук. У першому кошику на 12 кг менше ніж у другому,а в третьому-вдвічі більше ніж у першому.Скільки кг яблук у кожному кошику?
Алгебра
В трьох кошиках 56 кг яблук. У першому кошику на 12 кг менше ніж у другому,а в третьому-вдвічі більше ніж у першому.Скільки кг яблук у кожному кошику?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Припустимо,що у першому кошику х кг,тоді у другому х+12 кг, а третьому 2х кг Складемо рівняння х+х+12+2х=56 4х=56-12 4х= 44 х=44:4 х=11 кг у першому кошику 11+12=23 кг у другому кошику 11*2=22 кг у третьому кошику перевірка 11+23+22=56 кг
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