В трьох кошиках 56 кг яблук. У першому кошику на 12 кг менше ніж у другому,а в третьому-вдвічі більше ніж у першому.Скільки кг яблук у кожному кошику?

Алгебра

В трьох кошиках 56 кг яблук. У першому кошику на 12 кг менше ніж у другому,а в третьому-вдвічі більше ніж у першому.Скільки кг яблук у кожному кошику?

Автор: Гость