1. Мяч упал с высоты 3м, отскочил от пола и был пойман на высоте 1м. Найти путь и перемещение мяча. 2. Скорость перемещения шагающего эскаватора во время работы равна 0,18 км/час. На какое расстояние передвинетс...
Физика
1. Мяч упал с высоты 3м, отскочил от пола и был пойман на высоте 1м. Найти путь и перемещение мяча. 2. Скорость перемещения шагающего эскаватора во время работы равна 0,18 км/час. На какое расстояние передвинется эскаватор за 5 мин? 3. Расстояние между городами А и В рано 250 км. Одновременно из обоих городов навстречу друг другу выезжают две автомашины, одна со скоростью 60 км/час, другая 40 км/час. Через какое время они встретятся? 4. Движение материальной точки описывается уравнением x=-25+5t. Найти начальную координату точки величину и направление скорости, координату точки через 5 с. Начертите график зависимости координаты от времени. 5. Какое из тел не двигалось? Какое тело двигалось с меньшей скоростью? В одинаковом ли направлении двигались тела?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 4 м - путь, 2 м - перемещение. 2) 0,18 * 1000 / 3600 = 0,05 м/с 5 * 60 = 300 с S = 0,05 * 300 = 15 м 3) 60t + 40t = 250 100t = 250 t = 2,5 с 4) нач. координата (-25), скорость (+5) x = -25 + 5 * 5 = 0 5)
Гость:
1. что бы найти перемещение надо от 3-1= 2 м. а что бы найти путь надо к 3+1= 4 м 2. дано: v=0.18 км/ч. t2= 5 мин. найти: s решение: найдем по формуле: s=v*t s= 0,18 км/ч * 5ч= 0,9 км 3. дано: s=250 км v1=60км/ч v2=40км/ч найти: t решение: 60км/ч+40км/ч =100км/ч 250км/100км/ч=2,5 ч=2ч30 мин ответ через 2 часа и 30 минут.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська література
Английский язык
Вместо многоточия необходимо вставить слово: 1) Believed to be an ancestor of domestic dog, the wolf is generated (1)... a highly intelligent anima...
Алгебра
В трьох кошиках 56 кг яблук. У першому кошику на 12 кг менше ніж у другому,а в третьому-вдвічі більше ніж у першому.Скільки кг яблук у кожному кошику?
Английский язык
Українська література