спишите текст и продолжите его двумя-тремя предложениями. Жаркий летний день.В знойном воздухе разлита духота.Синее безоблачное небо подернуто легкой дымкой.
Русский язык
спишите текст и продолжите его двумя-тремя предложениями. Жаркий летний день.В знойном воздухе разлита духота.Синее безоблачное небо подернуто легкой дымкой.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жаркий летний день.В знойном воздухе разлита духота.Синее безоблачное небо подёрнуто лёгкой дымкой. В выжженой солнцем траве,прячут свои маленькие головки голубые колокольчики.Где-то далеко,слышен тихий хрустальный звон родника.
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