поезд подходит к станции со скоростью 36 км/ ч и останавливается через минуту после начала тормажения. с каким ускорением двигался поезд?

Физика
поезд подходит к станции со скоростью 36 км/ ч и останавливается через минуту после начала тормажения. с каким ускорением двигался поезд?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[latex]a = \frac{u - u_{0}}{t}[/latex] 36 * 1000 / 3600 = 10 м/с [latex]a = \frac{0 - 10}{60} = - 1,6[/latex]
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