из аэропорта вылетел самолет со скоростью 600 км\ч.через 0.5 часа вылетел второй самолет со скоростью 750 км\ч.через сколько часов второй самолет будет на 225 км впереди первого?
Математика
из аэропорта вылетел самолет со скоростью 600 км\ч.через 0.5 часа вылетел второй самолет со скоростью 750 км\ч.через сколько часов второй самолет будет на 225 км впереди первого?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 750-600=150 км\час - разница скоростей самолетов 2) 600*0.5=300 км - пролетел первый самолет 3) 300:150=2 часа - через столько времени второй самолет догонит первого 4) 225:150=1.5 часа - через столько времени после встречи второй самолет окажется впереди первого на расстоянии 225 км 5) 2+1.5=3.5 часа - через столько времени после вылета второй самолет окажется на расстоянии 225 км впереди первого ответ: через 3.5 часа
Гость:
Пусть х-время в полёте 1-ого самолёта. 600x+225=750(x-0,5) 600х+225=750х-375 -150х=-600 х=4 Ответ: через 4 часа после вылета первого самолета (или же через 3.5 после вылета второго самолета)
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