из аэропорта вылетел самолет со скоростью 600 км\ч.через 0.5 часа вылетел второй самолет со скоростью 750 км\ч.через сколько часов второй самолет будет на 225 км впереди первого?

Гость: Гость:

1) 750-600=150 км\час - разница скоростей самолетов 2) 600*0.5=300 км - пролетел первый самолет 3) 300:150=2 часа - через столько времени второй самолет догонит первого 4) 225:150=1.5 часа - через столько времени после встречи второй самолет окажется впереди первого на расстоянии 225 км 5) 2+1.5=3.5 часа - через столько времени после вылета второй самолет окажется на расстоянии 225 км впереди первого ответ: через 3.5 часа