скоростной автомобиль за10мин проезжает путь 109,2км какая средния скорость автомобиля
Физика
скоростной автомобиль за10мин проезжает путь 109,2км какая средния скорость автомобиля
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109200: 600= 182 км\ч
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