вычислите силу Лоренца, действующую на протон,движущийся со скоростью 10 в 6 степени м/с в однородном магнитном поле с индукцией 0.3 л. перпендикулярно линиям индукции.
Физика
вычислите силу Лоренца, действующую на протон,движущийся со скоростью 10 в 6 степени м/с в однородном магнитном поле с индукцией 0.3 л. перпендикулярно линиям индукции.
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Fл=qVB Fл=10⁶*0,3*1,6*10⁻¹⁹ Fл=0,48*10⁻¹³ Н
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