вычислите силу Лоренца, действующую на протон,движущийся со скоростью 10 в 6 степени м/с в однородном магнитном поле с индукцией 0.3 л. перпендикулярно линиям индукции.

Физика

вычислите силу Лоренца, действующую на протон,движущийся со скоростью 10 в 6 степени м/с в однородном магнитном поле с индукцией 0.3 л. перпендикулярно линиям индукции.

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