Найдите площадь прямоугольника ABCD,если AC=12 см и образует с BD угол в 45 градусов.
Геометрия
Найдите площадь прямоугольника ABCD,если AC=12 см и образует с BD угол в 45 градусов.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если диагонали прямоугольника равны d и образуют между собой угол α, то площадь прямоугольника вычисляется по формуле S = d² * sin α / 2 В данном случае S = 12² * sin 45° / 2 = 144 * ( √ 2 / 2 ) / 2 = 36 * √ 2
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