Найдите площадь прямоугольника ABCD,если AC=12 см и образует с BD угол в 45 градусов.

Геометрия
Найдите площадь прямоугольника ABCD,если AC=12 см и образует с BD угол в 45 градусов.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если диагонали прямоугольника равны d и образуют между собой угол α, то площадь прямоугольника вычисляется по формуле S = d² * sin α / 2 В данном случае S = 12² * sin 45° / 2 = 144 * ( √ 2 / 2 ) / 2 = 36 * √ 2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
поезд подходит к станции со скоростью 36 км/ч и останавливается через минуту после начала тормажения. с каким ускорением двигался поезд?
Ответить
Физика
скоростной автомобиль за10мин проезжает путь 109,2км какая средния скорость автомобиля
Ответить
Физика
вычислите силу Лоренца, действующую на протон,движущийся со скоростью 10 в 6 степени м/с в однородном магнитном поле с индукцией 0.3 л. перпендикул...
Ответить
Математика
из аэропорта вылетел самолет со скоростью 600 км\ч.через 0.5 часа вылетел второй самолет со скоростью 750 км\ч.через сколько часов второй самолет б...
Ответить
Физика
поезд подходит к станции со скоростью 36 км/ ч и останавливается через минуту после начала тормажения. с каким ускорением двигался поезд?
Ответить