из двух пунктов расстояние между которыми 210 км вышли одновременно навстречу друг другу два электропоезда.скорость одного из них на 5 км/ч больше скорости другого.найдите скорость каждого электропоезда если они встретились чер...

Математика

из двух пунктов расстояние между которыми 210 км вышли одновременно навстречу друг другу два электропоезда.скорость одного из них на 5 км/ч больше скорости другого.найдите скорость каждого электропоезда если они встретились через 2 ч после своего выхода.

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