из двух пунктов расстояние между которыми 210 км вышли одновременно навстречу друг другу два электропоезда.скорость одного из них на 5 км/ч больше скорости другого.найдите скорость каждого электропоезда если они встретились чер...
Математика
из двух пунктов расстояние между которыми 210 км вышли одновременно навстречу друг другу два электропоезда.скорость одного из них на 5 км/ч больше скорости другого.найдите скорость каждого электропоезда если они встретились через 2 ч после своего выхода.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть скорость второго электропоезда Х км/ч, тогда скорость первого Х + 5. Получаем уравнение 2 * Х + 2 * (Х + 5) = 4 * Х + 10 = 210 Х = (210 - 10) / 4 = 50. Итак, скорость первого электропоезда 55 км/ч, а второго - 50 км/ч.
Гость:
х км/ч скорость первого поезда (х+5) км/ч скорость второго поезда 2х км проехал первый поезд 2(х+5) км проехал второй поезд По условию известно, что расстояние между пунктами 210 км. Составим уравнение 2х + 2(х+5) = 210 2х + 2х + 10 = 210 4х = 200 х = 50 50 км/ч скорость первого поезда 50+5 = 55 км/ч скорость второго поезда
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