Записать примером без скобок и вычислить. 1)к разности чисел 682 и 359 прибавить ичисло 40. 2)из 1000 вычеслить последовательно числа 50 и 150. 3)уменьшить на 3 произведение числа 6 и 4. 4)увеличить на 7 частное чисел 63 и 9. 5...

Математика

Записать примером без скобок и вычислить. 1)к разности чисел 682 и 359 прибавить ичисло 40. 2)из 1000 вычеслить последовательно числа 50 и 150. 3)уменьшить на 3 произведение числа 6 и 4. 4)увеличить на 7 частное чисел 63 и 9. 5)найти четверть произведения чисел 6 и 2.

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