длина игровой площадки -18м а ширина составляет одну шестую часть длины сколько мотков по 7 м проволоки понадобиться чтобы огородить эту площадку двойным слоем
Математика
длина игровой площадки -18м а ширина составляет одну шестую часть длины сколько мотков по 7 м проволоки понадобиться чтобы огородить эту площадку двойным слоем
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
18:6=13м-длина игровой площадки P=(18+13)*2=42м-площадь игровой площадки 42:7=6м Ответ:6 мотков проволки нужно
Гость:
1)найдём ширину 18:6= 3м 2)найдём периметр площадки (18+3)*2=42 м 3) сколько нужно мотков (42:7)*2=12 мотков
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