длина игровой площадки -18м а ширина составляет одну шестую часть длины сколько мотков по 7 м проволоки понадобиться чтобы огородить эту площадку двойным слоем

Математика

длина игровой площадки -18м а ширина составляет одну шестую часть длины сколько мотков по 7 м проволоки понадобиться чтобы огородить эту площадку двойным слоем

Автор: Гость