часть схемы ,передающий информации 5 букв приёмник информации ,имеющийся практически в каждом доме 9 букв (у меня есть предположения ) с его помощью можно предупредить об опасности 4 буквы
Экономика
часть схемы ,передающий информации 5 букв приёмник информации ,имеющийся практически в каждом доме 9 букв (у меня есть предположения ) с его помощью можно предупредить об опасности 4 буквы
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Гость:
Канал - 5букв телевизор,компьютер 9букв крик - 4буквы
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