часть схемы ,передающий информации 5 букв приёмник информации ,имеющийся практически в каждом доме 9 букв (у меня есть предположения ) с его помощью можно предупредить об опасности 4 буквы

Экономика

часть схемы ,передающий информации 5 букв приёмник информации ,имеющийся практически в каждом доме 9 букв (у меня есть предположения ) с его помощью можно предупредить об опасности 4 буквы

Автор: Гость