ПГП Чехии (план характеристики)1.Положение страны по отношению к другим странам.2.Уровень экономической развитии соседных стран.3.Отношение к мировым транспортным путям,рынком сыря и сбытом продукции.4.Положение по отношению к ...

Українська література
ПГП Чехии (план характеристики)1.Положение страны по отношению к другим странам.2.Уровень экономической развитии соседных стран.3.Отношение к мировым транспортным путям,рынком сыря и сбытом продукции.4.Положение по отношению к горячим точкам планеты.5.Современное политическое положение,внутреняя и внешняя политика.6.Изменение ПГП со временем.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6) Чехия-наиболее урбанизированная страна Восточной Европы. с высокоразвитым машиносторем, легкой промышленностью(обувь,стекло, бижутерии) интенсивным сельским хозяйством и переобладанием животноводства.
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