ПГП Чехии (план характеристики)1.Положение страны по отношению к другим странам.2.Уровень экономической развитии соседных стран.3.Отношение к мировым транспортным путям,рынком сыря и сбытом продукции.4.Положение по отношению к ...

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ПГП Чехии (план характеристики)1.Положение страны по отношению к другим странам.2.Уровень экономической развитии соседных стран.3.Отношение к мировым транспортным путям,рынком сыря и сбытом продукции.4.Положение по отношению к горячим точкам планеты.5.Современное политическое положение,внутреняя и внешняя политика.6.Изменение ПГП со временем.

Автор: Гость