Сочинение на тему"Не забывай бедных,корми их,будьте отцом для сирот"
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Сочинение на тему"Не забывай бедных,корми их,будьте отцом для сирот"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Эти слова Ярослава Мудрого актуальны и сейчас. В нашем мире так много равнодушия и жестокости, что пора бы многим вернуться к древним моральным принципам : гостеприимство, забота о слабом, уважение к старости. Бездомные дети, когда вырастут, со своей обидой выйдут из детских домов на улицы к тем, кто забыл о них. Разве можно остаться человеком, если не откликнулся на чужую боль. Когда остаемся равнодушными к беде слабого, старого, голодного или сироты, мы увеличиваем количество зла и несправедливости в мире. Потом и сами сталкнемся с озверевшими от вседозволенности. Нам и нашим детям жить в этом мире. Каким он станет зависит и от нас. Нельзя разрешить злу и несправедливости расцветать, а потом расчитывать на любовь и доброту по отношению к себе или своим родным. Люди, проснитесь! В каком мире вы хотите жить?
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