найдите углы параллерограмма ABCD если угол A-угол B=56⁰
Геометрия
найдите углы параллерограмма ABCD если угол A-угол B=56⁰
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
по свойству паралелограмма угол А+угол В=180 угол А- угол В= 56 (по условию) откуда (угол А+угол В)-(угол А- угол В)=180- 56 угол А+угол В-угол А+ угол В=124 2*угол В=124 угол В=124:2=62 градуса угол А=180 градусов - угол В=180 градусов - 62 градуса=118 градусов противоположные углы паралелограмма равны угол С=угол А=118 градусов угол В=угол Д=62 градуса
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