в коредоре длина5м ширина2м пол выложили квадратными плитками сколько плиток потребовалось если площадь одной плитки 1дм2
Математика
в коредоре длина5м ширина2м пол выложили квадратными плитками сколько плиток потребовалось если площадь одной плитки 1дм2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)найдём площадь пола 5*2=10 кв м 2) сколько нужно плитки 1 кв дм=0,01 кв м,поєтому 10:0,01= 1000 плиток 2 способ 1) найдём площадь пола 5*2=10 кв м 2) сколько нужно плитки 1 кв м=100 кв дм,а у нас площадь 10 кв м= 1000кв дм,поєтому 1000:1=1000 плиток
Гость:
S коридора=5м×2м=10 кв м.(1000кв дм). значит 2)1000кв дм÷1 кв дм=1000 плиток потребуется.
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