в коредоре длина5м ширина2м пол выложили квадратными плитками сколько плиток потребовалось если площадь одной плитки 1дм2

Гость: Гость:

1)найдём площадь пола 5*2=10 кв м 2) сколько нужно плитки 1 кв дм=0,01 кв м,поєтому 10:0,01= 1000 плиток 2 способ 1) найдём площадь пола 5*2=10 кв м 2) сколько нужно плитки 1 кв м=100 кв дм,а у нас площадь 10 кв м= 1000кв дм,поєтому 1000:1=1000 плиток