ОЧЕНЬ НУЖНО РИШЕНИЕ ПРОШУУУУУ(УКР.)На нейтралізацію 26.6 г суміші оцитової кислоти, ацетальдегіду та етанолу витрачено 44.8 г 25%-ного розчину гідроксиду калію. При взаємної такої ж кількості суміші з надмірном натрію виділилос...

Химия

ОЧЕНЬ НУЖНО РИШЕНИЕ ПРОШУУУУУ(УКР.)На нейтралізацію 26.6 г суміші оцитової кислоти, ацетальдегіду та етанолу витрачено 44.8 г 25%-ного розчину гідроксиду калію. При взаємної такої ж кількості суміші з надмірном натрію виділилося 3.36 л газу (н.у). Обчислите масові долі речовини в початковій суміші. (РУС.)На нейтрализацию 26.6 г смеси оцитовои кислоты, ацетальдегида и этанола потрачено 44.8 г 25%-ного раствора гидроксида калия. При взаимной такого же количества смеси с избыточным натрия выделилось 3.36 л газа (н.у). Вычислите массовые доли вещества в начальной смеси.

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