ОЧЕНЬ НУЖНО РИШЕНИЕ ПРОШУУУУУ(УКР.)На нейтралізацію 26.6 г суміші оцитової кислоти, ацетальдегіду та етанолу витрачено 44.8 г 25%-ного розчину гідроксиду калію. При взаємної такої ж кількості суміші з надмірном натрію виділилос...
Химия
ОЧЕНЬ НУЖНО РИШЕНИЕ ПРОШУУУУУ(УКР.)На нейтралізацію 26.6 г суміші оцитової кислоти, ацетальдегіду та етанолу витрачено 44.8 г 25%-ного розчину гідроксиду калію. При взаємної такої ж кількості суміші з надмірном натрію виділилося 3.36 л газу (н.у). Обчислите масові долі речовини в початковій суміші. (РУС.)На нейтрализацию 26.6 г смеси оцитовои кислоты, ацетальдегида и этанола потрачено 44.8 г 25%-ного раствора гидроксида калия. При взаимной такого же количества смеси с избыточным натрия выделилось 3.36 л газа (н.у). Вычислите массовые доли вещества в начальной смеси.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
C КОН реагирует только уксуснуя кислота: СН3СООН + КОН = СН3СООК + Н2О m(KOH) = m(p-paKOH)*w(KOH) = 44,8*0,25 = 5,6 г n(KOH) = m(KOH)/M(KOH) = 5,6/56 = 0,1 моль По уравнению n(CH3COOH) = n(KOH) = 0,1 моль m(CH3COOH) = n(CH3COOH)*M(CH3COOH) = 0,1*60 = 6 г. m(CH3CHO + C2H5OH) = m( смеси) -m(CH3COOH) = 26,6 - 6 = 20,6 г С Натрием реагируют уксуснуя кислота и этанол: 2СН3СООН + 2Na = 2CH3COONa + H2 2C2H5OH + 2Na = 2C2H5ONa + H2 Количество СН3СООН знаем, найдем,сколько выделилось водорода в реакции натрия с уксусной кислотой: n(H2) = n(CH3COOH)/2 = 0,1/2 = 0,05 моль V1(H2) = n(H2)*Vm = 0,05*22,4 = 1,12 л. Найдем, сколько выделилось водорода в реакции натрия с этанолом: V2(H2) = V(H2) - V1(H2) = 3,36 - 1,12 = 2,24 л n2(H2) = V2(H2)/Vm = 2,24/22,4 = 0,1 моль По реакции n(C2H5OH) = 2*n2(H2) = 2*0,1 = 0,2 моль m(C2H5OH) = n(C2H5OH)*M(C2H5OH) = 0,2*46 = 9,2 г. Масса уксусного альдегида: m(CH3CHO) = m(смеси) - m(CH3COOH) - m(C2H5OH) = 26,6 - 6 - 9,2 = 11,4 г. W(в-ва) = m(в-ва)/m(смеси) *100% W(CH3COOH) = 6/26,6 *100% = 22,6% W(CH3CHO) = 11,4/26,6*100% = 42,8% W(C2H5OH) = 9,2/26,6*100% = 34,6%
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