из двух городов,расстояние между которыми 140 км,выехали одновременно навстречу два автобуса,один со скоростью 40 км/ч,а второй-30 км/ч.определить,через сколько часов и на каком расстоянии от городов автобусы встретятся

Гость: Гость:

1) общая скорость 40+30=70 км/час 2)через сколько часов встретятся 140:70= 2 часа 3)на каком расстоянии будет от города первый автобус при встрече 140-( 40*2)=140-80=60 км 4) на каком расстоянии от города будет второй автобус при встрече 140-(30*2)=140-60= 80 км