из двух городов,расстояние между которыми 140 км,выехали одновременно навстречу два автобуса,один со скоростью 40 км/ч,а второй-30 км/ч.определить,через сколько часов и на каком расстоянии от городов автобусы встретятся
Математика
из двух городов,расстояние между которыми 140 км,выехали одновременно навстречу два автобуса,один со скоростью 40 км/ч,а второй-30 км/ч.определить,через сколько часов и на каком расстоянии от городов автобусы встретятся
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
40t + 30t = 140 70t = 140 t = 140/70 t = 2 (ч) 40 * 2 = 80 км - проехал первый 30 * 2 = 60 км - проехал второй
Гость:
1) общая скорость 40+30=70 км/час 2)через сколько часов встретятся 140:70= 2 часа 3)на каком расстоянии будет от города первый автобус при встрече 140-( 40*2)=140-80=60 км 4) на каком расстоянии от города будет второй автобус при встрече 140-(30*2)=140-60= 80 км
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