Папа купил ластик,ручку,книгу и рюкзак на 400 руб.Каждая вещь стоит в 7 раз дороже предыдущий.сколько стоит каждая вещь?

Математика
Папа купил ластик,ручку,книгу и рюкзак на 400 руб.Каждая вещь стоит в 7 раз дороже предыдущий.сколько стоит каждая вещь?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ластик x ручка   7x книга   49x рюкзак  343x x+7x+49x+343x= 400x x=1 ластик 1руб ручка   7руб книга  49рубx рюкзак  343руб
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