Папа купил ластик,ручку,книгу и рюкзак на 400 руб.Каждая вещь стоит в 7 раз дороже предыдущий.сколько стоит каждая вещь?
Математика
Папа купил ластик,ручку,книгу и рюкзак на 400 руб.Каждая вещь стоит в 7 раз дороже предыдущий.сколько стоит каждая вещь?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ластик x ручка 7x книга 49x рюкзак 343x x+7x+49x+343x= 400x x=1 ластик 1руб ручка 7руб книга 49рубx рюкзак 343руб
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