Папа купил ластик,ручку,книгу и рюкзак на 400 руб.Каждая вещь стоит в 7 раз дороже предыдущий.сколько стоит каждая вещь?

Математика

Папа купил ластик,ручку,книгу и рюкзак на 400 руб.Каждая вещь стоит в 7 раз дороже предыдущий.сколько стоит каждая вещь?

Автор: Гость