13+65 и 11 + 54 напишите разность
Математика
13+65 и 11 + 54 напишите разность
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(13+65)-(11+54)=78-65=13
Гость:
(13 + 65) - (11 + 54)= 78 - 65 = 13
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