69859Укажите что тяжелее 2 л углекислого газа или 3л угарного газа?
Химия
69859Укажите что тяжелее 2 л углекислого газа или 3л угарного газа?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
m(CO2)=2/22.4*44=3.93г m(CO)=3/22.4**28=3.75г тяжелее 2 л углекислого газа
Гость:
m(CO2)=2/22.4*44=3.93г m(CO)=3/22.4**28=3.75г тяжелее 2 л углекислого газа
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