Розставити розділові знаки,виконати синтаксичний розбір,накреслити схему речення Жива душа людська боїться минущості боїться безслідно згинути серед чужинців які не збагнуть ії правди не відчують ії туги.

Қазақ тiлi

Розставити розділові знаки,виконати синтаксичний розбір,накреслити схему речення Жива душа людська боїться минущості боїться безслідно згинути серед чужинців які не збагнуть ії правди не відчують ії туги.

Автор: Гость