в корне слова после шипящих под ударением- пишется (что?),в корне слова после шипящих в безударном положении в словарных и заимствованных словах пишется (что?) О или Ё
Русский язык
в корне слова после шипящих под ударением- пишется (что?),в корне слова после шипящих в безударном положении в словарных и заимствованных словах пишется (что?) О или Ё
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В корне слова после шипящих под ударением - пишется "Ё", в корне слова после шипящих в безударном положении в словарных и заимствованных словах пишется "О".
Гость:
Е,ё без ударения-о
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