в корне слова после шипящих под ударением- пишется (что?),в корне слова после шипящих в безударном положении в словарных и заимствованных словах пишется (что?)   О или Ё

Русский язык
в корне слова после шипящих под ударением- пишется (что?),в корне слова после шипящих в безударном положении в словарных и заимствованных словах пишется (что?)   О или Ё
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В корне слова после шипящих под ударением - пишется "Ё", в корне слова после шипящих в безударном положении в словарных и заимствованных словах пишется "О".
Гость:
Е,ё без ударения-о
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