в корне слова после шипящих под ударением- пишется (что?),в корне слова после шипящих в безударном положении в словарных и заимствованных словах пишется (что?) О или Ё

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в корне слова после шипящих под ударением- пишется (что?),в корне слова после шипящих в безударном положении в словарных и заимствованных словах пишется (что?) О или Ё

Автор: Гость