Лыжник массой 60 кг, имеющий в конце спуска скорость 10 м/с, останавливается за 40 секунд на горизонтальном участке после окончания спуска. Определить величину силы сопротивления.
Физика
Лыжник массой 60 кг, имеющий в конце спуска скорость 10 м/с, останавливается за 40 секунд на горизонтальном участке после окончания спуска. Определить величину силы сопротивления.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Формула сила трения равна произведение массы на ускорение а ускорение равно скорость делить на время и значит равно 10/20=0,5 Сила трения равна 0,5*60=30 ньютон
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