Лыжник массой 60 кг, имеющий в конце спуска скорость 10 м/с, останавливается за 40 секунд на горизонтальном участке после окончания спуска. Определить величину силы сопротивления.

Физика
Лыжник массой 60 кг, имеющий в конце спуска скорость 10 м/с, останавливается за 40 секунд на горизонтальном участке после окончания спуска. Определить величину силы сопротивления.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Формула  сила трения равна произведение массы на ускорение  а ускорение равно скорость делить на время и значит равно 10/20=0,5  Сила трения равна 0,5*60=30 ньютон
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