учитель предложил классу сложить все числа от 1 до 100 один мальчик написал 101х50=5050.Обясните как он это зделал

Математика

учитель предложил классу сложить все числа от 1 до 100 один мальчик написал 101х50=5050.Обясните как он это зделал

Автор: Гость