учитель предложил классу сложить все числа от 1 до 100 один мальчик написал 101х50=5050.Обясните как он это зделал
Математика
учитель предложил классу сложить все числа от 1 до 100 один мальчик написал 101х50=5050.Обясните как он это зделал
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
мальчик сложил числа таким образом (1+100)+(2+99)+...+(50+51)=число скобок(слагаемых) 50, сумма каждой пары слагаемых в скобках равна 101, поэтому общая сумма равна=101х50=5050.
Гость:
1+2+3+...+98+99+100= 1+100+2+99+...+49+52+50+51= 101+101+...+101+101 ⇐ всего 50, поэтому 101*50
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