периметр треугольника АВС равен 44см . сторона АВ вдвое меньше стороны ВС и на 4см меньше стороны АС. наидите длины всех сторон треугольника.
Алгебра
периметр треугольника АВС равен 44см . сторона АВ вдвое меньше стороны ВС и на 4см меньше стороны АС. наидите длины всех сторон треугольника.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х-АВ. Тогда 2х-ВС. (х+4)-АС. периметир равен сумме всех сторон, то есть АВ+АС+ВС=44 х+2х+х+4=44 4х=40 х=10
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
учитель предложил классу сложить все числа от 1 до 100 один мальчик написал 101х50=5050.Обясните как он это зделал
Русский язык
Сочинение на тему : " Одежда красит человека ?" доказать что это не так и написать сочинение на 10 предложении.
Физика
Лыжник массой 60 кг, имеющий в конце спуска скорость 10 м/с, останавливается за 40 секунд на горизонтальном участке после окончания спуска. Определ...