периметр треугольника АВС равен 44см . сторона АВ вдвое меньше стороны ВС и на 4см меньше стороны АС. наидите длины всех сторон треугольника.

Алгебра

периметр треугольника АВС равен 44см . сторона АВ вдвое меньше стороны ВС и на 4см меньше стороны АС. наидите длины всех сторон треугольника.

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