как решить из 55555 чтоб вышло 51
Алгебра
как решить из 55555 чтоб вышло 51
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
55- (5-5:5)=51 1) 5:5=1 2) 5-1=4 3) 55-4=51
Гость:
(5 + 5) * 5 + 5 : 5 = 10*5 + 1 = 51
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