известно что сумма числа в два раза больше их разности и что 40% одного числа на 17 больше ,чем 35% другого .Найдите это число
Алгебра
известно что сумма числа в два раза больше их разности и что 40% одного числа на 17 больше ,чем 35% другого .Найдите это число
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
x+y=2(x-y) 0,4x=0,35y+17 x+y=2x-2y 0,4x=0,35y+17 x=3y 0,4x=0,35y+17 0,4*3y=0,35y+17 1,2y=0,35y+17 0,85y=17 y=20 x=3*20 x=60
Гость:
Составляем систему: 2 (x - y) = (x + y) x / 100 * 40 = (y / 100 * 35) + 17 Выражаем X: x = 3y 3y / 100 * 40 = (x / 100 * 35) + 17 1,2y = 0,35x + 17 0,85y = 17 y = 20 x = 3 * 20 x = 60
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