известно что сумма числа в два раза больше их разности и что 40% одного числа на 17 больше ,чем 35% другого .Найдите это число

Алгебра

известно что сумма числа в два раза больше их разности и что 40% одного числа на 17 больше ,чем 35% другого .Найдите это число

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