Доказать амфотерность MnO2
Химия
Доказать амфотерность MnO2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
MnO2 MnO2+4HCl=MnCl2+Cl2+2H2O MnO2 + K2SO4 + KOH → KMnO4 + K2SO3 + H2O
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