1) (-3) в 16 стпепени * (1/9)в 7 степени 2) 4в 20степени:8 в 13 степени 3)2 в 10ст.*25 в 4ст. :4000000
Алгебра
1) (-3) в 16 стпепени * (1/9)в 7 степени 2) 4в 20степени:8 в 13 степени 3)2 в 10ст.*25 в 4ст. :4000000
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) (-3) в 16 стпепени * (1/9)в 7 степени= =(-3)^16 *(1\9)^7=3^16 *(3^(-2))^7= =3^16 *3^(-2*7)=3^16*3^(-14)=3^(16-14)=3^2=3*3=9 2) 4в 20степени:8 в 13 степени= =4^20 : 8^13=(2^2)^20 : (2^3)^13= =2^(2*20) : 2^(3*13)=2^40 : 2^39=2^(40-39)=2^1=2 3)2 в 10ст.*25 в 4ст. :4000000= =2^10 *25^4 :(4*10^6)= =2^10* (5^2)^4 : (2^2*(2*5)^6)= =2^10*5^(2*4) :(2^2 * 2^6 * 5^6)= =2^10*5^8 :(2^(2+6) * 5^6)= =2^10*5^8 :(2^8 * 5^6)= =2^(10-8) *5^(8-6)=2^2 *5^2=(2*5)^2=10^2=10*10=100
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