1) (-3) в 16 стпепени * (1/9)в 7 степени 2) 4в 20степени:8 в 13 степени 3)2 в 10ст.*25 в 4ст. :4000000

Алгебра

1) (-3) в 16 стпепени * (1/9)в 7 степени 2) 4в 20степени:8 в 13 степени 3)2 в 10ст.*25 в 4ст. :4000000

Автор: Гость