в ядрах атомов химических элементов содержится соответственно 8,12, 29, 47 и 80 протонов. назовите эти элементы. укажите номера периодов и групп переодической системы, в которых они находятся.
Химия
в ядрах атомов химических элементов содержится соответственно 8,12, 29, 47 и 80 протонов. назовите эти элементы. укажите номера периодов и групп переодической системы, в которых они находятся.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8 - O - кислород, 7 группа, 2 период, 12- Mg - магний - 2 группа, 3 период, 29 - Cu - медь - 1 группа, 4 период, 47 - Ag - серебро - 1 группа, 5 период, 80 - Hg - ртуть - 2 группа, 6 период
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