в ядрах атомов химических элементов содержится соответственно 8,12, 29, 47 и 80 протонов. назовите эти элементы. укажите номера периодов и групп переодической системы, в которых они находятся.

Химия

в ядрах атомов химических элементов содержится соответственно 8,12, 29, 47 и 80 протонов. назовите эти элементы. укажите номера периодов и групп переодической системы, в которых они находятся.

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