на 1-й полке х книжек,на другой в 2 раза больше.с первой забрали 10 книжек,на вторую поставили 3 книжки.сколько стало книжек на полках?записать результат в виде выражения

Алгебра

на 1-й полке х книжек,на другой в 2 раза больше.с первой забрали 10 книжек,на вторую поставили 3 книжки.сколько стало книжек на полках?записать результат в виде выражения

Автор: Гость