на 1-й полке х книжек,на другой в 2 раза больше.с первой забрали 10 книжек,на вторую поставили 3 книжки.сколько стало книжек на полках?записать результат в виде выражения
Алгебра
на 1-й полке х книжек,на другой в 2 раза больше.с первой забрали 10 книжек,на вторую поставили 3 книжки.сколько стало книжек на полках?записать результат в виде выражения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)на первой полке х-10 2)на второй 2х+3 если в вопросе спрашивается сколько стало книжек на полках вместе,то (х-10)+(2х+3)
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