Закончить и уровнять реакцию. Ba(NO3)2 + K2CrO4 = CH3COOK + H2SO4 = Hg(NO3)2 + H2S = NaHCO3 + NaOH = Zn(OH)2 + NaOH(избыток)=
Химия
Закончить и уровнять реакцию. Ba(NO3)2 + K2CrO4 = CH3COOK + H2SO4 = Hg(NO3)2 + H2S = NaHCO3 + NaOH = Zn(OH)2 + NaOH(избыток)=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2K2CrO4+BaNO32=BaCrO4(осадок)+2KNO3 2CH3COOK + H2SO4 = K2SO4+2CH3COOH HgNO32+H2S=HgS(осадок)+2HNO3 NaHCO3+NaOH=Na2CO3+H2O 2NaOH + Zn(OH)2 = Na2[Zn(OH)4]
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