материальная точка движется прямолинейно. уравнение движения s=2+3t+0.01t в кубе. Каковы скорости и ускорения в момент времени 0 и 10 с от начала движения.

Физика

материальная точка движется прямолинейно. уравнение движения s=2+3t+0.01t в кубе. Каковы скорости и ускорения в момент времени 0 и 10 с от начала движения.

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