материальная точка движется прямолинейно. уравнение движения s=2+3t+0.01t в кубе. Каковы скорости и ускорения в момент времени 0 и 10 с от начала движения.
Физика
материальная точка движется прямолинейно. уравнение движения s=2+3t+0.01t в кубе. Каковы скорости и ускорения в момент времени 0 и 10 с от начала движения.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
a=o,1*2=0,2 v1=3+0=3 м/с v2=3+0,2*10=5 м/с
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