Велосипедист проехал 30 км со скоростью 10 км/ч, а потом 20 км со скоростью 20 км/ч. Каковая средняя скорость на всём пути?

Физика
Велосипедист проехал 30 км со скоростью 10 км/ч, а потом 20 км со скоростью 20 км/ч. Каковая средняя скорость на всём пути?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
=(30+20)/(80/20)=50/4=12,5 м/с  
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