Велосипедист проехал 30 км со скоростью 10 км/ч, а потом 20 км со скоростью 20 км/ч. Каковая средняя скорость на всём пути?
Физика
Велосипедист проехал 30 км со скоростью 10 км/ч, а потом 20 км со скоростью 20 км/ч. Каковая средняя скорость на всём пути?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Зробити синтаксичний розбір речення, накреслити його схему Листкові сниться, мариться весна, а квітці пахне літа теплий день.
Алгебра
на 1-й полке х книжек,на другой в 2 раза больше.с первой забрали 10 книжек,на вторую поставили 3 книжки.сколько стало книжек на полках?записать рез...
Химия
Закончить и уровнять реакцию. Ba(NO3)2 + K2CrO4 = CH3COOK + H2SO4 = Hg(NO3)2 + H2S = NaHCO3 + NaOH = Zn(OH)2 + NaOH(избыток)=
Химия
в ядрах атомов химических элементов содержится соответственно 8,12, 29, 47 и 80 протонов. назовите эти элементы. укажите номера периодов и групп пе...