Велосипедист проехал 30 км со скоростью 10 км/ч, а потом 20 км со скоростью 20 км/ч. Каковая средняя скорость на всём пути?

Физика

Велосипедист проехал 30 км со скоростью 10 км/ч, а потом 20 км со скоростью 20 км/ч. Каковая средняя скорость на всём пути?

Автор: Гость