Какой объем раствора гидроксида натрия с массовой долей NaOH 10% и плотностью 1,23 г/мл потребуется для приготовления 400 мл раствора с концентрацией NaOH 0,6 моль/л.

Химия

Какой объем раствора гидроксида натрия с массовой долей NaOH 10% и плотностью 1,23 г/мл потребуется для приготовления 400 мл раствора с концентрацией NaOH 0,6 моль/л.

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