Какой объем раствора гидроксида натрия с массовой долей NaOH 10% и плотностью 1,23 г/мл потребуется для приготовления 400 мл раствора с концентрацией NaOH 0,6 моль/л.
Химия
Какой объем раствора гидроксида натрия с массовой долей NaOH 10% и плотностью 1,23 г/мл потребуется для приготовления 400 мл раствора с концентрацией NaOH 0,6 моль/л.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
n(NaOH) = V(p-paNaOH)*C = 0,4л*0,6моль/л = 0,24 моль m(NaOH) = n(NaOH)*M(NaOH) = 0,24*40 = 9,6 г m2(p-paNaOH) = m(NaOH)/w(NaOH) = 9,6/0,1 = 96 г V2(p-paNaOH) = m2(p-paNaOH)/po = 96/1,23 = 78 мл.
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