Перевести текст    Oxford Universty                 The University of Oxford may be said to date from 1214, when the first charter was granted by the Pope, but long before this date there had existed in the town a number of rel...

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Oxford Universty -oксфордский университет Оксфордский университет, можно сказать появился в 1214, когда Папа подписал разрешение на строительство , но задолго до этого , в городе было большое количество религиозных общин - они и стали реальным началом университета. Сначала это было примерно 60 церквушек и студенты жили и учились в их. Они изучали логику, теологию и риторику. Оксфордский Университет сегодня - это обьединение 48 колледжей, каждый из которых имеет большую независимость. Руководящий совет состоит из 1500 человек - всех членов колледжей.(ошибка в тексте? может все же колледж или коллеги? и дальше опечатки) принимают студентов и проводят организационную часть - расселения по общежитиям и студенчиские работы, оборудывают лаборатории и библиотеки, назначают сроки экзаменов, присваивают/назначают/присуждают ученые степени. Сорок из 48 колледжей принимают только мужчин,шесть только для женщин, два принимают и мужчин и женщин. Человек обучавщийся на ученую степень в Британском Университете называется академик. (написано в тексте неправильно, может быть и в точности на оборот)) Звание бакалавра гуманитарных наук или бакалавра науки дается после 3-4 лет специализированного обучения в университете. Магистр наук или магистр гуманитарных наук - это высшая степень, как правило дающиеся через год аспирантуры.(искусство в это подтексте - гуманитарные науки) Социальные изменения безусловно влияют на Оксфорд. Некоторые традиции ушли в прошлое. Однако, несмотря на все эти изменения Оксфорд сохранил свои особые черты P.S Люди с промтом самые умные, разумеется