Перевести текст Oxford Universty The University of Oxford may be said to date from 1214, when the first charter was granted by the Pope, but long before this date there had existed in the town a number of rel...
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Перевести текст Oxford Universty The University of Oxford may be said to date from 1214, when the first charter was granted by the Pope, but long before this date there had existed in the town a number of religious communities and these were the real beginning of the University. First there were only about 60 chapels and a student was living and studying at one of these chapels learning theology, logic and rhetoric. Oxford University of today is a federation of 48 colleges, each largely independent. The governing body of Oxford University is the congregation of 1500 men – the assembly of all the members of the colleges. The collages admit students, organize programs, students` work and residence, laboratories, libraries and term examinations and confers degrees. Forty colleges of 48 admit only men, two collages are mixed and six colleges are only for women. A person studying for a degree at a British University is called a graduate. B. A. or B. Sc stands for Arts or of Science, the first degree given after a period of 3-4 years of specialized study at a University. M.A or M. Sc denotes Master of Arts, or of Science, a higher degree, usually conferred after a year`s post-graduate study. Social changes have certainly transformed Oxford considerably. Some of the traditions have gone in the past. However in spite of all these changes Oxford has not lost its distinctive charater.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Oxford Universty -oксфордский университет Оксфордский университет, можно сказать появился в 1214, когда Папа подписал разрешение на строительство , но задолго до этого , в городе было большое количество религиозных общин - они и стали реальным началом университета. Сначала это было примерно 60 церквушек и студенты жили и учились в их. Они изучали логику, теологию и риторику. Оксфордский Университет сегодня - это обьединение 48 колледжей, каждый из которых имеет большую независимость. Руководящий совет состоит из 1500 человек - всех членов колледжей.(ошибка в тексте? может все же колледж или коллеги? и дальше опечатки) принимают студентов и проводят организационную часть - расселения по общежитиям и студенчиские работы, оборудывают лаборатории и библиотеки, назначают сроки экзаменов, присваивают/назначают/присуждают ученые степени. Сорок из 48 колледжей принимают только мужчин,шесть только для женщин, два принимают и мужчин и женщин. Человек обучавщийся на ученую степень в Британском Университете называется академик. (написано в тексте неправильно, может быть и в точности на оборот)) Звание бакалавра гуманитарных наук или бакалавра науки дается после 3-4 лет специализированного обучения в университете. Магистр наук или магистр гуманитарных наук - это высшая степень, как правило дающиеся через год аспирантуры.(искусство в это подтексте - гуманитарные науки) Социальные изменения безусловно влияют на Оксфорд. Некоторые традиции ушли в прошлое. Однако, несмотря на все эти изменения Оксфорд сохранил свои особые черты P.S Люди с промтом самые умные, разумеется
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